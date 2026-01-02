DAX 24.727 +0,8%ESt50 5.898 +0,8%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.340 +1,6%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,17 +0,6%Gold 4.425 +2,2%
Roche Aktie

326,20 CHF -2,00 CHF -0,61 %
SWX
Marktkap. 281,57 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Neutral

13:51 Uhr
Roche Neutral
Roche AG (Genussschein)
326,20 CHF -2,00 CHF -0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Jüngste IQVIA-Daten stützten seine Prognosen für das Wachstum von Roche in den USA im vierten Quartal weitgehend, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche Neutral

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
350,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
326,40 CHF		 Abst. Kursziel*:
7,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
326,20 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
7,30%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
309,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

13:51 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.12.25 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.12.25 Roche Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

finanzen.net SMI-Papier Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Roche-Investment von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Roche-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SMI schlussendlich in Grün
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI beendet die Sitzung im Plus
finanzen.net Roche Aktie News: Roche zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
finanzen.net Freundlicher Handel: SLI im Plus
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: So performt der SMI aktuell
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI am Dienstagmittag in der Gewinnzone
Benzinga US Medicaid Program Will Hit Swiss Wallets Hard, Roche CEO Says
Roche Holding AG FDA approves Roche’s Lunsumio VELO™ for subcutaneous use in relapsed or refractory follicular lymphoma
Benzinga White House Readies Drug Price Deals With AbbVie, Novartis, Roche
PR Newswire Roche announces U.S. launch of next-generation cobas 6800/8800 systems and software, enhancing laboratory efficiency and testing capabilities
Roche Holding AG Roche expands automated mass spectrometry menu with antibiotics drug monitoring CE mark approval offering industry’s broadest in vitro diagnostic menu
Roche Holding AG Roche’s giredestrant reduced risk of invasive disease recurrence or death by 30% in ER-positive early-stage breast cancer
Roche Holding AG Roche launches new PCR test to help improve diagnostic accuracy for women affected by vaginitis in countries following the CE Mark
Roche Holding AG European Commission approves Roche’s Gazyva/Gazyvaro for adults with active lupus nephritis
