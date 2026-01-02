Roche Aktie
Marktkap. 281,57 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Jüngste IQVIA-Daten stützten seine Prognosen für das Wachstum von Roche in den USA im vierten Quartal weitgehend, schrieb Richard Vosser in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 17:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SEBASTIEN BOZON/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Roche Neutral
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
350,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
326,40 CHF
|Abst. Kursziel*:
7,23%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
326,20 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
7,30%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
309,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
