USA: Beschäftigung in der Privatwirtschaft gestiegen - ADP

07.01.26 14:32 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft der USA ist Ende des vergangenen Jahres gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legte ihre Anzahl um 41.000 zu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen etwas stärkeren Anstieg um 50.000 Stellen erwartet.

Im November war die Beschäftigtenzahlen noch gesunken, allerdings nicht so stark wie zuvor gemeldet. Der Arbeitsmarktdienstleister revidierte den Rückgang auf nur noch 29.000 von zuvor 32.000 Stellen.

"Kleinere Betriebe erholten sich von den Arbeitsplatzverlusten im November und verzeichneten zum Jahresende positive Einstellungszahlen, während große Arbeitgeber ihre Aktivitäten zurückfuhren", kommentierte ADP-Chefökonomin Nela Richardson die Dezember-Daten. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Dezember wird am Freitag erwartet./jkr/mis