DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.451 -0,6%Bitcoin77.741 -0,5%Euro1,1656 -0,2%Öl61,21 +1,4%Gold4.463 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS? Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS?
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Rekordlauf ausgebremst

08.01.26 17:49 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Rekordlauf ausgebremst | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.125,9 PKT 3,7 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen
NASDAQ Composite Index
23.443,5 PKT -140,8 PKT -0,60%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem Sprung über 25.000 Punkte im DAX am Vortag und einem fortgesetzten Rekordlauf an diesem Donnerstag bis über 25.200 Punkte haben es die Anleger etwas langsamer angehen lassen. Der deutsche Leitindex schloss mit plus 0,02 Prozent auf 25.127,46 Zähler. Der MDAX der mittelgroßen Werte beendete den Tag mit plus 0,06 Prozent auf 32.083,03 Punkte.

Wer­bung

Mit Blick auf die Rekorde zu Beginn des Börsenjahres 2026 schrieben die Autoren von Börsenbrief Fuchs-Kapital: So gut gelaunt und geradlinig nach oben werde es im ersten Quartal nicht weitergehen. Auch wenn das Gesamtumfeld gut bleibe und die Börsen eine gute Perspektive für 2026 hätten, sollten Anleger im ersten Quartal Vorsicht walten lassen.

Immerhin gab es am Donnerstag Zuversicht für die deutsche Wirtschaft: Der Auftragseingang für die Industrie im November fiel überraschend stark aus. "Die Talsohle dürfte durchschritten sein", kommentierte Volkswirt Marc Schattenberg von Deutsche Bank Research.

An den New Yorker Börsen liefen zum europäischen Börsenschluss der Leitindex Dow Jones Industrial und der technologielastige NASDAQ 100 in unterschiedliche Richtungen, mit Gewinnen für den Dow und Verlusten für den Nasdaq 100./ajx/jha/

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

18:02Neuer Dax-Rekord - darum setzen Investoren jetzt auf deutsche Aktien
18:01ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Rekordlauf ausgebremst
17:57Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende stärker
17:53XETRA-SCHLUSS/Nach Rekordhoch geht dem DAX die Puste aus
17:49Aktien Frankfurt Schluss: Dax nach Rekordlauf ausgebremst
17:42Kaum Bewegung: DAX schließt nach neuem Allzeithoch kaum verändert
17:41Zalando schließt Logistikzentrum in Ostdeutschland - was steckt hinter dem Schritt?
17:22Ende der Blockadehaltung: Vonovia knickt bei Balkonkraftwerk ein
mehr