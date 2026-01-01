Autobahn GmbH vor schwieriger Tarifrunde - mit Folgen für Autofahrer?

BERLIN (dpa-AFX) - Bei der Autobahn GmbH des Bundes mit rund 15.000 Beschäftigten könnte es zu schwierigen Tarifverhandlungen kommen - mit möglichen Folgen auch für Autofahrer. Nach einer ergebnislosen ersten Tarifrunde sagte dbb-Verhandlungsführer Andreas Hemsing der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist nicht Art des dbb, unmittelbar nach dem Verhandlungsauftakt laut über Streikmaßnahmen zu reden. Allerdings darf sich ein Arbeitgeber, der nicht in der Lage war, uns heute ein konkretes Angebot vorzulegen, auch nicht wundern, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen der Meinung sind, ein Warnschuss zur rechten Zeit könnte die Chefetage bei der Autobahn GmbH aufwecken."

Dies werde nun intern besprochen. "Klar ist, dass auch der Arbeitgeber weiß, dass wir insbesondere im Bereich der Autobahn sehr gut aufgestellt sind", so Hemsing.

Die Autobahn GmbH des Bundes teilte mit, der dbb beamtenbund und tarifunion sowie Verdi hätten sich zu einer Beendigung des ersten Verhandlungstermins entschieden, noch bevor eine substanzielle Erörterung des von der Autobahn GmbH vorgeschlagenen Angebots möglich gewesen sei. Die Autobahn GmbH bedauere dies.

Auf einem dbb-Flugblatt wird Hemsing mit den Worten zitiert: "Bewegen sich die Arbeitgeber nicht wesentlich, dann werden wir den Druck entsprechend erhöhen müssen. Die Beschäftigten sind hierzu bereit."

Forderungen der Gewerkschaften

Der dbb sowie verdi fordern 7 Prozent mehr Lohn bei einem Mindestbetrag von 300 Euro. Die Autobahn GmbH habe Verantwortung für einen zentralen Teil der kritischen Infrastruktur, heißt es im dbb-Flugblatt. Gutes und motiviertes Personal für diesen Bereich zu halten und zu gewinnen, sei Kernaufgabe der GmbH.

Die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle hatte vor der Tarifrunde gesagt: "Die Beschäftigten der Autobahn GmbH halten seit fünf Jahren das marode System Autobahn in Deutschland am Laufen." Sie hätten spürbar höhere Gehälter verdient.

Von der Autobahn GmbH hieß es, Ziel sei es, "attraktive, zukunftsfähige und verantwortungsvolle Lösungen" für die Beschäftigten zu finden, die sowohl die exzellente Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würdige als auch die finanziellen Realitäten eines bundeseigenen Unternehmens abbildet.

Das Unternehmen verfolge weiterhin das Ziel, gemeinsam mit den Gewerkschaften im konstruktiven Dialog eine tragfähige Lösung zu finden. Verhandelt werden laut Autobahn GmbH im Kern ein neues Entgeltpaket, die Laufzeit des zukünftigen Tarifvertrags sowie weitere arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen./hoe/DP/nas