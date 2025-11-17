Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag verlustreich
Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 285,80 CHF.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 285,80 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 285,50 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 286,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24.136 Roche-Aktien.
Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 18,86 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,00 CHF aus.
Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.
