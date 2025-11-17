DAX23.842 -0,1%Est505.672 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,93 +2,4%Nas22.901 +0,1%Bitcoin82.154 +1,0%Euro1,1598 -0,2%Öl63,92 -0,6%Gold4.082 +0,1%
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Minus -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Geely, Netflix, SUSS MicroTec, Formycon, Samsung und SK hynix im Fokus
Vom Idealismus zum Business: Amazons Satellitennetzwerk bekommt einen neuen Kurs
TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor einem Jahr abgeworfen
Roche im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag verlustreich

17.11.25 09:22 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagvormittag verlustreich

Die Aktie von Roche gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 285,80 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
284,90 CHF -1,20 CHF -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 285,80 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 285,50 CHF ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 286,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 24.136 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 18,86 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,00 CHF aus.

Am 29.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,74 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

