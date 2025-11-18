Schwacher Handel in New York: S&P 500 letztendlich schwächer

S&P 500-Performance im Fokus

Der S&P 500 erlitt zum Handelsende Verluste.

Der S&P 500 fiel im NYSE-Handel letztendlich um 0,83 Prozent auf 6.617,32 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 53,635 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,543 Prozent schwächer bei 6.636,20 Punkten, nach 6.672,41 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 6.666,63 Punkte, das Tagestief hingegen 6.574,32 Zähler.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 6.664,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der S&P 500 einen Wert von 6.449,15 Punkten auf. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 5.893,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 12,76 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 6.920,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Medtronic (+ 4,69 Prozent auf 100,80 USD), CarMax (+ 4,14 Prozent auf 33,44 USD), Valero Energy (+ 3,94 Prozent auf 185,43 USD), Archer Daniels Midland (+ 3,90 Prozent auf 61,03 USD) und Merck (+ 3,84 Prozent auf 96,43 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Western Digital (-5,90 Prozent auf 152,86 USD), Micron Technology (-5,56 Prozent auf 228,50 USD), Lumen Technologies (-5,46 Prozent auf 7,62 USD), Monolithic Power Systems (-4,46 Prozent auf 856,96 USD) und Amazon (-4,43 Prozent auf 222,55 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 67.323.106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Im S&P 500 hat die SVB Financial Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die First Republic Bank-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.200,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net