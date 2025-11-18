Zurückhaltung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Abschläge

Dow Jones im Fokus

Der Dow Jones zeigte sich am Dienstag in Rot.

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1,07 Prozent leichter bei 46.091,74 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 19,402 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1,03 Prozent fester bei 47.068,06 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46.590,24 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46.382,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 45.913,60 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, den Stand von 46.190,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.911,82 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 18.11.2024, bei 43.389,60 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 8,73 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 3,84 Prozent auf 96,43 USD), Verizon (+ 1,15 Prozent auf 41,48 USD), Travelers (+ 0,82) Prozent auf 286,85 USD), Procter Gamble (+ 0,80 Prozent auf 146,99 USD) und Coca-Cola (+ 0,76 Prozent auf 71,22 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Amazon (-4,43 Prozent auf 222,55 USD), Home Depot (-4,12 Prozent auf 298,80 EUR), NVIDIA (-2,81 Prozent auf 181,36 USD), Microsoft (-2,70 Prozent auf 493,79 USD) und IBM (-2,43 Prozent auf 289,95 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 67.323.106 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,982 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Mit 6,67 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net