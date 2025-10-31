DAX 24.160 +0,8%ESt50 5.693 +0,5%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.041 -3,0%Euro 1,1518 -0,2%Öl 64,75 -0,5%Gold 4.003 +0,0%
Roche Aktie

280,00 EUR +0,50 EUR +0,18 %
FSE
261,60 CHF +2,70 CHF +1,04 %
SWX
Marktkap. 221,8 Mrd. EUR

KGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167

ISIN CH0012032048

Symbol RHHVF

JP Morgan Chase & Co.

Roche Underweight

09:56 Uhr
Roche Underweight
Roche AG (Genussschein)
280,00 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Daten der Allegory-Studie von Gazyva bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) seien positiv ausgefallen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Aktie im Tagesverlauf etwas besser schlägt als der Gesamtmarkt./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
230,00 CHF
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
260,70 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,78%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
261,60 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,08%
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

09:56 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 Roche Outperform Bernstein Research
27.10.25 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
27.10.25 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Roche Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

