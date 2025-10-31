Roche Aktie
Marktkap. 221,8 Mrd. EURKGV 24,60 Div. Rendite 3,80%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Daten der Allegory-Studie von Gazyva bei Erwachsenen mit der Autoimmunerkrankung Systemischer Lupus Erythematodes (SLE) seien positiv ausgefallen, schrieb Richard Vosser am Montag. Er geht davon aus, dass sich die Aktie im Tagesverlauf etwas besser schlägt als der Gesamtmarkt./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Underweight
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
260,70 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,78%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
261,60 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,08%
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,71 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|09:56
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|23.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|16.10.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13.10.25
|Roche Buy
|UBS AG
|09:56
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.