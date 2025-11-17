DAX23.536 -1,4%Est505.632 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.888 -0,1%Bitcoin80.337 -1,2%Euro1,1598 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.067 -0,3%
DAX sackt ab -- Wall Street stabil -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Xpeng, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag um Nulllinie

17.11.25 16:08 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Nachmittag um Nulllinie

Die Aktie von Roche hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Roche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 286,30 CHF.

Die Roche-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 286,30 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 286,60 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 283,60 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 286,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 157.781 Stück.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 9,61 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 19,00 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 272,00 CHF aus.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,74 CHF im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

