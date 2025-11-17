DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -1,0%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.519 -2,2%Euro1,1593 -0,3%Öl64,04 -0,4%Gold4.046 -0,8%
Heute im Fokus
DAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt Deutsche Bank sichert sich wohl gegen KI-Boom ab: Shorts gegen Risiken am Aktienmarkt
Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen Tesla-Aktie im Fokus: Revolution durch KI? Elon Musk will Armut mit Tesla-Robotern beseitigen
Index-Bewegung

Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus

17.11.25 22:32 Uhr
Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus | finanzen.net

Der Dow Jones gab am Montagabend nach.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
American Express Co.
304,40 EUR -3,10 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
288,85 EUR 1,65 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
676,90 EUR -9,00 EUR -1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
259,15 EUR -5,50 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Johnson & Johnson
171,54 EUR 3,42 EUR 2,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Merck Co.
80,70 EUR 0,40 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
436,40 EUR -3,35 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
54,21 EUR -1,44 EUR -2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,00 EUR -2,26 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
204,00 EUR -6,10 EUR -2,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
35,59 EUR 0,36 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
88,57 EUR 0,45 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walt Disney
91,84 EUR 0,58 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
46.590,2 PKT -557,2 PKT -1,18%
Charts|News|Analysen

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 1,18 Prozent auf 46.590,24 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,367 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,159 Prozent fester bei 47.222,38 Punkten, nach 47.147,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 46.430,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.202,56 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.190,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.946,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, mit 43.444,99 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Johnson Johnson (+ 1,86 Prozent auf 199,58 USD), Amgen (+ 1,48 Prozent auf 341,71 USD), Walmart (+ 0,46 Prozent auf 102,95 USD), Merck (-0,06 Prozent auf 92,86 USD) und Walt Disney (-0,10 Prozent auf 105,69 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen American Express (-4,46 Prozent auf 341,25 USD), IBM (-2,79 Prozent auf 297,17 USD), Salesforce (-2,72 Prozent auf 237,03 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 62,90 USD) und Goldman Sachs (-1,94 Prozent auf 775,56 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47.001.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,978 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Mit 6,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: American Express und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

