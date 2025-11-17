Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus

Index-Bewegung

Der Dow Jones gab am Montagabend nach.

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE schlussendlich um 1,18 Prozent auf 46.590,24 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,367 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,159 Prozent fester bei 47.222,38 Punkten, nach 47.147,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 46.430,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 47.202,56 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.190,61 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.946,12 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, mit 43.444,99 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 9,90 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 48.431,57 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Johnson Johnson (+ 1,86 Prozent auf 199,58 USD), Amgen (+ 1,48 Prozent auf 341,71 USD), Walmart (+ 0,46 Prozent auf 102,95 USD), Merck (-0,06 Prozent auf 92,86 USD) und Walt Disney (-0,10 Prozent auf 105,69 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen American Express (-4,46 Prozent auf 341,25 USD), IBM (-2,79 Prozent auf 297,17 USD), Salesforce (-2,72 Prozent auf 237,03 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 62,90 USD) und Goldman Sachs (-1,94 Prozent auf 775,56 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 47.001.924 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,978 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,75 zu Buche schlagen. Mit 6,66 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net