DAX leichter -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu - Apple-Aktien verkauft -- Rüstungsaktien, SAP, Netflix, Amazon, Geely, SUSS MicroTec, Formycon, Siemens, Samsung und SK hynix im Fokus
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche gibt am Montagmittag nach

17.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 284,10 CHF.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 284,10 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 283,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 286,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 94.329 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 18,37 Prozent Luft nach unten.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,89 CHF belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 272,00 CHF je Roche-Aktie aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Roche rechnen Experten am 04.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
16.10.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
03.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

