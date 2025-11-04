JP Morgan Chase & Co.

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen für die Düsseldorfer bis 2030 um vier bis 8 Prozent. Bei unverändertem Kursziel setzt er nun aufgrund volatilerer Nachrichtenlage im Rüstungsbereich einen etwas geringeren Bewertungsmaßstab an, wie er am Donnerstagabend im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/mis

