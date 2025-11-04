Rheinmetall Aktie
Marktkap. 78,32 Mrd. EURKGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen für die Düsseldorfer bis 2030 um vier bis 8 Prozent. Bei unverändertem Kursziel setzt er nun aufgrund volatilerer Nachrichtenlage im Rüstungsbereich einen etwas geringeren Bewertungsmaßstab an, wie er am Donnerstagabend im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
2.250,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.715,00 €
|Abst. Kursziel*:
31,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.710,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,58%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.153,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:56
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|09:26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.06.19
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.17
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.15
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.15
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
|06.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.25
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.25
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research