Devisen im Blick

Euro bleibt klar über Marke von 1,15 US-Dollar - Das sind die Gründe

07.11.25 08:06 Uhr
EUR/USD-Kurs kann 1,15 nicht überwinden - aus diesen Gründen | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat sich am Freitag klar über der Marke von 1,15 US-Dollar gehalten.

Werte in diesem Artikel
Devisen
EUR/CNY (Euro-Renminbi Yuan)
8,2175 CNY -0,0045 CNY -0,05%
Charts|News
EUR/GBP (Euro-Pfund Sterling)
0,8804 GBP 0,0010 GBP 0,11%
Charts|News
EUR/HKD (Euro-Hongkong-Dollar)
8,9724 HKD -0,0062 HKD -0,07%
Charts|News
EUR/JPY (Euro-Yen)
177,0300 JPY 0,3000 JPY 0,17%
Charts|News
EUR/USD (Euro-US-Dollar)
1,1539 USD -0,0009 USD -0,08%
Charts|News

Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1533 Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,1533 Dollar festgesetzt.

Aus Sicht der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) steht die Stimmung der Verbraucher in den USA am Nachmittag im Fokus. Trotz der jüngsten Erholung sei beim Euro die Gefahr noch nicht gebannt, mahnen die Experten.

Der US-Arbeitsmarktbericht dürfte wegen des "Shutdowns" unterdessen wohl eher nicht veröffentlicht werden. Damit würde der zweite Monatswert zur Beschäftigungsentwicklung, der Arbeitslosigkeit und den Löhnen in Folge fehlen. Derzeit fallen die meisten US-Konjunkturzahlen aus, die von Regierungsbehörden erhoben werden. Grund ist deren teilweise Schließung im Zuge des Haushaltsstreits zwischen Republikanern und Demokraten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, Delpixel / Shutterstock.com