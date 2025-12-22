DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin75.172 -0,6%Euro1,1758 +0,4%Öl62,05 +2,5%Gold4.443 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie springt an: Mindestbeteiligung für Führungskräfte in Planung DroneShield-Aktie springt an: Mindestbeteiligung für Führungskräfte in Planung
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Devisen: Euro mit Gewinnen zu Beginn der Weihnachtswoche

22.12.25 21:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat zu Wochenbeginn im US-Handel seine Tagesgewinne behauptet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am Montag zuletzt 1,1752 US-Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte sie nur leicht über 1,17 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1745 (Freitag: 1,1712) Dollar fest.

Mit den Gewinnen zu Wochenbeginn machte der Euro die leichten Verluste der letzten vier Handelstage wett. Beobachter verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Feiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Weder in der Eurozone noch in den USA wurden wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

In den USA stehen allerdings am Dienstag noch einige Zahlen an, die Aufschluss über die Entwicklung der Wirtschaft geben könnten. So werden unter anderem Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht./la/he