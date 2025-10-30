DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
KRONES Aktie

123,60 EUR +3,40 EUR +2,83 %
STU
Marktkap. 3,85 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

UBS AG

KRONES Buy

11:36 Uhr
KRONES Buy
KRONES AG
123,60 EUR 3,40 EUR 2,83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe solide abschnitten, schrieb Sven Weier am Freitag. Wichtig sei nun, dass es auftragsseitig wieder besser laufe. Die Krones-Papiere seien daher mit Blick auf 2026 einen Blick wert./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
145,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
123,60 €		 Abst. Kursziel*:
17,31%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
123,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,31%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

11:36 KRONES Buy UBS AG
10:06 KRONES Buy Warburg Research
09:21 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net Neuaufträge überzeugen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES verteuert sich am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Schwung bei Krones-Aktie lässt nach - Analysten guter Dinge
dpa-afx ROUNDUP: Krones bestätigt Ziele nach unerwartet gutem Quartal - Aktie springt an
dpa-afx KORREKTUR/Krones macht mehr operativen Gewinn - Umsatzwachstum bleibt schwach
finanzen.net MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Schwung bei Krones lässt etwas nach - Zahlen werden gelobt
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
