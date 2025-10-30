KRONES Aktie
Marktkap. 3,85 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe solide abschnitten, schrieb Sven Weier am Freitag. Wichtig sei nun, dass es auftragsseitig wieder besser laufe. Die Krones-Papiere seien daher mit Blick auf 2026 einen Blick wert./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
145,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
123,60 €
|Abst. Kursziel*:
17,31%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
123,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,31%
|
Analyst Name:
Sven Weier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
159,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
