Zalando Aktie
Marktkap. 5,88 Mrd. EURKGV 33,42 Div. Rendite 0,00%
WKN ZAL111
ISIN DE000ZAL1111
Symbol ZLDSF
Zalando Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Umsatzentwicklung des Online-Händlers sorge für Zuversicht, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstagabend./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 20:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
Zusammenfassung: Zalando Buy
|Unternehmen:
Zalando
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
42,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
23,38 €
|Abst. Kursziel*:
79,64%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
23,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
82,37%
|
Analyst Name:
Yashraj Rajani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zalando
|12:01
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Zalando Buy
|UBS AG
|08:01
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Zalando Buy
|UBS AG
|06.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
