DAX 24.119 -0,3%ESt50 5.332 +0,0%Top 10 Crypto 16,04 +1,4%Dow 43.969 -0,5%Nas 21.243 +0,4%Bitcoin 100.176 -0,4%Euro 1,1642 -0,2%Öl 66,67 +0,4%Gold 3.397 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich gespalten - Nikkei mit Kurssprung -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen Munich Re-Aktie dennoch tiefrot: Munich Re von geringeren Katastrophenschäden beflügelt - Preisrückgang bei Verträgen
Krypto-Ausblick für den Bitcoin & Co.: Es wird noch spannend in 2025 Krypto-Ausblick für den Bitcoin & Co.: Es wird noch spannend in 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Rheinmetall Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
1.700,00 EUR +37,50 EUR +2,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 81,73 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007030009

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNMBF

Warburg Research

Rheinmetall Hold

10:56 Uhr
Rheinmetall Hold
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
1.700,00 EUR 37,50 EUR 2,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 1550 auf 1740 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals seien "wenig inspirierend" ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumsstory des Rüstungskonzerns bleibe intakt, aber die Bewertung spreche nur für ein neutrales Votum. Im höheren Kursziel berücksichtigte er höhere mittel- bis langfristige Wachstumsannahmen infolge der neuen Nato-Ziele./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Hold

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
1.740,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
1.701,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
1.700,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,35%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.098,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

09:11 Rheinmetall Buy UBS AG
07.08.25 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.25 Rheinmetall Buy UBS AG
07.08.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu ProSiebenSat.1 Media SE

dpa-afx Übernahmeangebot ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer ProSiebenSat.1-Spitze empfiehlt Annahme von Berlusconi-Angebot - Aktie tiefer
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Donnerstagnachmittag kaum Ausschläge
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt am Donnerstagvormittag Vortagesniveau
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt ProSiebenSat.1 auf 'Halten' - Fairer Wert 8 Euro
TraderFox ProSiebenSat.1 - Übernahmeschlacht um Fernseh- und Medienkonzern beflügelt!
dpa-afx Trotz höherer Belusconi-Offerte: PPF bleibt bei Kaufangebot - ProSiebenSat.1-Aktie leichter
finanzen.net ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
dpa-afx P7S1-Aktie leichter: ProSiebenSat.1 ringt weiter mit schwachem TV-Werbemarkt - Prognose steht aber
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE: MFE-MEDIAFOREUROPE increases offer consideration for its voluntary public takeover offer for ProSiebenSat.1
EQS Group EQS-AFR: ProSiebenSat.1 Media SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: ProSiebenSat.1 Media SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Berlusconi’s MFE faces challenge in bid to control German broadcaster ProSieben
EQS Group EQS-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE: PPF announces public acquisition offer to increase its stake in ProSiebenSat.1 to up to 29.99%&#160;&#160;
EQS Group EQS-Wp&#220;G: Tender Offer / Target company: ProSiebenSat.1 Media SE; Bidder: PPF IM LTD
EQS Group EQS-DD: ProSiebenSat.1 Media SE: Simone Scettri, buy
RSS Feed
ProSiebenSat.1 Media SE zu myNews hinzufügen