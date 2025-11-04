DAX 23.744 -1,3%ESt50 5.613 -1,0%MSCI World 4.324 -0,7%Top 10 Crypto 13,24 -7,8%Nas 23.077 -1,8%Bitcoin 87.574 -3,1%Euro 1,1539 +0,4%Öl 62,96 -0,9%Gold 3.981 +0,1%
1.710,00 EUR -0,50 EUR -0,03 %
STU
Marktkap. 79,33 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Symbol RNMBF

17:01 Uhr
Rheinmetall AG
1.710,00 EUR -0,50 EUR -0,03%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
1.710,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
1.710,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.153,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

17:01 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
11:06 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:56 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
29.10.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Rheinmetall AG

finanzen.net Hohe Nachfrage Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz- und Gewinnsteigerung - Deal für ziviles Geschäft im Blick
finanzen.net Rheinmetall-Aktie short: Neues Chartsignal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro
finanzen.net Aktien-Tipp Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
dpa-afx ROUNDUP 2: Rheinmetall weiter von Auftragsverzögerungen gebremst - Aktie legt zu
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX mittags
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schwächer
Novinite New Rheinmetall Ammunition Plant Breaks Ground in Lithuania, Second Project Under Discussion
Financial Times German start-ups set for deal on kamikaze drones with Rheinmetall
Novinite Bulgaria's Borissov Announces Second Ammunition Plant Following Rheinmetall Deal
Novinite It’s Official: Bulgaria Signs Landmark Deal with Rheinmetall for New Ammunition Plant
Novinite Bulgaria Partners with Rheinmetall to Build High-Tech Arms Plant and Create 1,000 Jobs
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
