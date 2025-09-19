DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
CENIT Aktie

7,02 EUR
STU
Marktkap. 58,57 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 540710

ISIN DE0005407100

GBC

CENIT Kaufen

11:49 Uhr
CENIT Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CENIT AG
7,02 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz akquisitionsbedingt um 1,8 Prozent auf 154,2 Mio. Euro gesteigert, beim EBIT jedoch einen Rückgang verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und das positive Votum.
Nach Analystenaussage sei das EBIT insbesondere wegen Sonderaufwendungen zur Umsetzung des Restrukturierungsprogramms auf -1,50 Mio. Euro (9M 2024: 3,97 Mio. Euro) deutlich gesunken. Das weitgehend abgeschlossene Programm habe zu einer Minderung der Belegschaft auf 914 Mitarbeiter (31.12.24: 984) geführt. Gleichzeitig seien hierfür Sonderaufwendungen über 4,0 Mio. Euro angefallen. Erste positive Effekte hiervon habe es aber bereits im dritten Quartal gegeben. Im Geschäftsjahr 2025 setze das Unternehmen auf eine liquiditätsschonende Strategie. Demnach seien für 2025 keine Akquisitionen vorgesehen. Zusammen mit dem hohen operativen Cashflow von 12,59 Mio. Euro (9M 2024: 9,91 Mio. Euro) habe sich der Bestand der liquiden Mittel auf 20,42 Mio. Euro (31.12.24: 16,46 Mio. Euro) erhöht. Gleichzeitig seien die Bankverbindlichkeiten auf 37,23 Mio. Euro (31.12.24: 49,03 Mio. Euro) reduziert worden. Dies habe zu einer sichtbaren Verbesserung der Bilanzrelationen geführt. In der Folge erneuern die Analysten das Kursziel von 16,00 Euro und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.11.2025, 11:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.11.2025 um 18:01 Uhr fertiggestellt und erstmals am 07.11.2025 um 10:00 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=b1ca63b086a9b1727800b2e94c79f167
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CENIT Kaufen

Unternehmen:
CENIT AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,02 €		 Abst. Kursziel*:
127,92%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
7,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
127,92%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CENIT AG

11:49 CENIT Kaufen GBC
07.08.25 CENIT Kaufen GBC
16.05.25 CENIT Kaufen GBC
22.04.25 CENIT Kaufen GBC
26.02.25 CENIT Kaufen GBC
mehr Analysen

