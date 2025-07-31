DAX 24.191 +1,1%ESt50 5.333 +1,3%Top 10 Crypto 16,14 +4,8%Dow 43.891 -0,7%Nas 21.224 +0,3%Bitcoin 100.254 +1,7%Euro 1,1638 -0,2%Öl 66,62 -0,5%Gold 3.392 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Bayer BAY001 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX schließt knapp unter 24.200 Punkten -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Telekom, Apple, Siemens, IonQ, Allianz im Fokus
Top News
Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte Rekordquartal verleiht Siemens Energy-Aktie Auftrieb: Wie es für Anleger jetzt weitergehen könnte
Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus Airbus-Aktie nach Auslieferungszahlen leicht im Minus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

CENIT Aktie

Kaufen
Verkaufen
CENIT Aktien-Sparplan
7,46 EUR -0,06 EUR -0,80 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 63,09 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 540710

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005407100

GBC

CENIT Kaufen

17:49 Uhr
CENIT Kaufen
Aktie in diesem Artikel
CENIT AG
7,46 EUR -0,06 EUR -0,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die Cenit AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) trotz einer Umsatzsteigerung einen Ergebnisrückgang verbucht, der maßgeblich auf Sonderaufwendungen für Restrukturierungen zurückzuführen ist. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, bestätigen jedoch das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 um 4,4 Prozent auf 103,71 Mio. Euro gesteigert, sei mit dieser Entwicklung aber deutlich hinter den Erwartungen von GBC und den Erwartungen des CENIT-Managements zurückgeblieben. Verantwortlich für den Umsatzanstieg sei ausschließlich der Erlös der im Juli 2024 erworbenen US-amerikanischen Analysis Prime gewesen, deren Beitrag nach Berechnungen der Analysten bei etwas über 6 Mio. Euro gelegen habe. Nach bisherigen Schätzungen liege die Erwartung an den Umsatz der Tochtergesellschaft im Geschäftsjahr 2025 aber bei etwa 25 Mio. Euro. Angesichts der im ersten Halbjahr erzielten Umsätze sei diese Prognose jedoch deutlich zu optimistisch. Derzeit finde insbesondere auf Ebene des Managements eine Restrukturierung bei dieser Tochtergesellschaft statt. Parallel dazu mache sich das weiterhin schwierige Marktumfeld in Europa bemerkbar. In der Folge ermitteln die Analysten im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells ein neues Kursziel von 16,00 Euro (bisher: 19,00 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 07.08.2025, 17:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 06.08.2025 um 10:19 Uhr fertiggestellt und erstmals am 06.08.2025 um 12:00 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a8a78c1a80f32425c14dc13ebfbf3926&application_id=2180254&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: CENIT Kaufen

Unternehmen:
CENIT AG		 Analyst:
GBC		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
7,74 €		 Abst. Kursziel*:
106,72%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
7,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
114,48%
Analyst Name:
Cosmin Filker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
18,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CENIT AG

17:49 CENIT Kaufen GBC
16.05.25 CENIT Kaufen GBC
22.04.25 CENIT Kaufen GBC
26.02.25 CENIT Kaufen GBC
08.11.24 CENIT Kaufen GBC
mehr Analysen

Nachrichten zu CENIT AG

Aktien-Global Cenit: Umsatz legt zu
EQS Group EQS-PVR: CENIT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Ausblick: CENIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
EQS Group EQS-News: Stabiles Momentum: CENIT zeigt in einem herausfordernden Marktumfeld das umsatzstärkste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, konjunkturelles Umfeld bedingt Prognose-Anpassung.
EQS Group EQS-Adhoc: CENIT AG: Prognose-Anpassung für das Geschäftsjahr 2025 bedingt durch konjunkturelles Umfeld
finanzen.net Erste Schätzungen: CENIT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
EQS Group EQS-News: Neuer Vorstand f&#252;r die CENIT Gruppe
Aktien-Global Cenit: Ziele für 2025 bestätigt
EQS Group EQS-Adhoc: CENIT AG: Forecast adjustment for fiscal year 2025 due to economic environment
EQS Group EQS-News: New Management Board for the CENIT Group
EQS Group EQS-News: CENIT withstands the economic crisis and records stable sales develop-ment (+ EUR 963 k/+1.9%) in Q1-2025
EQS Group EQS-News: CENIT group achieves a sales increase of about 12% to EUR 207.3 million in the business year 2024 compared to previous year
EQS Group EQS-Adhoc: CENIT AG: Preliminary financial statements for the fiscal year 2024
EQS Group EQS-AFR: CENIT AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: In the first nine months, CENIT recorded a significant year-on-year increase in consolidated sales of around 13.6% to EUR 151,433 k
EQS Group EQS-Adhoc: CENIT AG: Adjusted forecast for the 2024 financial year
RSS Feed
CENIT AG zu myNews hinzufügen