Hoffnung auf Entspannung im Handelsstreit: DAX schwächer -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Erwartungen -- SuperMicro, Newmont, Beyond Meat, Dow im Fokus
Holcim-Aktie stabil: Holcim mit weniger Umsatz und stabilem Betriebsgewinn
DroneShield-Aktie dennoch tiefer: Neue Sicherheitsinitiative für Flughäfen gestartet
SAFRAN Aktie

SAFRAN Aktien-Sparplan
302,30 EUR -8,40 EUR -2,70 %
STU
307,10 EUR -2,40 EUR -0,78 %
GVIE
Marktkap. 127,46 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,37%
WKN 924781

ISIN FR0000073272

Symbol SAFRF

SAFRAN Outperform

SAFRAN Outperform
SAFRAN S.A.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Safran nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Triebwerksbauer und Luftfahrt-Zulieferer habe die Konsensschätzung übertroffen und den Jahresausblick angehoben, schrieb Ken Herbert am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 02:12 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN Outperform

Unternehmen:
SAFRAN S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
340,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
307,10 €		 Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
302,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,47%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
330,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SAFRAN S.A.

10:16 SAFRAN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:41 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
09:31 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 SAFRAN Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 SAFRAN Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

dpa-afx Geschäfte laufen gut SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an SAFRAN-Aktie dennoch unter Druck: Triebwerkshersteller hebt Jahresziele an
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Safran auf 'Overweight' - Ziel 320 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Safran auf 'Buy' - Ziel 350 Euro
dpa-afx ROUNDUP: Auch Triebwerkshersteller Safran hebt Jahresziele an
Dow Jones Safran erhöht Ausblick trotz negativer Zolleffekte
TraderFox Big Call: Coca-Cola, RTX, LVMH, Safran
dpa-afx GE Aerospace-Aktie legt zu: Jahresziele erneut angehoben
TraderFox Stocks in Action: Safran, Siltronic, Kering, Hensoldt und PVA Tepla.
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
Zacks Zacks.com featured highlights include ResMed, Safran, Pentair, Casey's and Leonardo
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
Financial Times Safran explores sale of aircraft interiors assets
Zacks Safran SA (SAFRY) Is Up 1.16% in One Week: What You Should Know
PR Newswire Safran DSI to Supply Electric Propulsion Systems for AstroForge's Upcoming Vestri Asteroid Mission
Zacks What Makes Safran (SAFRY) a New Strong Buy Stock
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Safran SA (SAFRY) is a Great Choice
