BMW Aktie

80,70 EUR +0,50 EUR +0,62 %
STU
Marktkap. 49,27 Mrd. EUR

KGV 6,80 Div. Rendite 5,44%
WKN 519000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005190003

Symbol BAMXF

Bernstein Research

BMW Outperform

12:21 Uhr
BMW Outperform
BMW AG
80,70 EUR 0,50 EUR 0,62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier führend in Deutschland. Mercedes-Benz sei bislang weniger erfolgreich, könnte dank neuer Modelle aber aufholen./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 18:16 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 04:11 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lexan / Shutterstock.com

