Erwartungen angehoben

HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren

24.10.25 08:20 Uhr
HENSOLDT-Aktie zieht auch Rheinmetall und Renk nach oben: Rüstungswelle rollt: HENSOLDT hebt Prognose kräftig an

HENSOLDT hat die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2025 angehoben und konkretisiert. Davon profitieren neben der HENSOLDT-Aktie auch die Papiere von Rheinmetall und RENK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
101,30 EUR 1,00 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
65,70 EUR -0,39 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.788,00 EUR 6,00 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie das Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte, hat der Vorstand der HENSOLDT AG auf Basis jüngster sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr und einer aktualisierten Einschätzung der erwarteten Auftragseingänge und operativen Auslastung den kapitalmarktbezogenen Ausblick angepasst.

Demnach rechnet HENSOLDT nun mit einem deutlich höheren Book-to-Bill-Verhältnis, das statt bislang rund 1,2 nun zwischen 1,6 und 1,9 des Umsatzes liegen soll. Der erwartete Umsatz wird innerhalb der bisherigen Bandbreite präzisiert und soll sich auf rund 2.500 Millionen Euro belaufen. Auch die bereinigte EBITDA-Marge wurde konkretisiert und soll 18 Prozent oder darüber erreichen.

Das Book-to-Bill-Verhältnis zeigt das Verhältnis von Auftragseingängen zu erzielten Umsatzerlösen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und gilt als wichtiger Indikator für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Die bereinigte EBITDA-Marge wiederum ist eine von HENSOLDT verwendete Kennzahl, die um Sondereffekte bereinigt wird. Detaillierte Erläuterungen finden sich im Geschäftsbericht sowie in den Quartalsunterlagen des Unternehmens.

Die aktualisierte Prognose steht unter den branchenüblichen Annahmen und Risiken. Dazu zählen unter anderem das rechtzeitige Inkrafttreten der vorgesehenen Beschlüsse, eine fristgerechte Vertragsunterzeichnung und -umsetzung, erforderliche behördliche Genehmigungen, die Verfügbarkeit von Material und Komponenten sowie die wirtschaftliche Stabilität der Lieferanten. Auch geopolitische und makroökonomische Faktoren können die Entwicklung beeinflussen. Darüber hinaus können sich Auftragseingänge und Umsätze zeitlich verschieben.

HENSOLDT-Aktie gefragt - Auch Papiere von Rheinmetall und RENK höher

Auf Tradegate steht die HENSOLDT-Aktie am Freitagmorgen zeitweise bei 101,20 Euro und damit rund 4,71 Prozent über ihrem XETRA-Schluss. Auch die Anteilsscheine der anderen deutschen Rüstungskonzerne Rheinmetall und RENK legen vorbörslich zu. Während die Rheinmetall-Aktie auf Tradegate zeitweise um 1,47 Prozent gegenüber ihrem XETRA-Schluss auf 1.792 Euro steigt, geht es für Papiere von RENK zeitweise um 0,89 Prozent hoch auf 65,99 Euro.

Redaktion finanzen.net

