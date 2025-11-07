DAX23.791 +0,2%Est505.619 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -1,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.217 +0,5%Euro1,1538 -0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.009 +0,8%
DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Eli Lilly-Aktie steigt, Novo Nordisk fällt: Arzneimittelriesen senken US-Preise für Abnehm-Medikamente
Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

07.11.25 09:30 Uhr
Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse | finanzen.net

Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat eine umfassende Analyse des Rheinmetall-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.729,00 EUR 13,50 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht spreche für einen soliden Ausblick auf 2030 auf dem anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse

Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1.703,50 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.325 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 178,6 Prozent zu Buche. Es wird erwartet, dass Rheinmetall die Ergebnisse für Q4 2025 Experten zufolge am 12.03.2026 präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu Rheinmetall AG

mehr Analysen