Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Jefferies & Company Inc.-Analyst Chloe Lemarie hat eine umfassende Analyse des Rheinmetall-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Werte in diesem Artikel
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht spreche für einen soliden Ausblick auf 2030 auf dem anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Freitag.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse
Die Rheinmetall-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 1.703,50 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 32,08 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.325 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 178,6 Prozent zu Buche. Es wird erwartet, dass Rheinmetall die Ergebnisse für Q4 2025 Experten zufolge am 12.03.2026 präsentiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
