Aumovio Aktie
WKN AUM0V1
ISIN DE000AUM0V10
Symbol AMVIF
Aumovio Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aumovio nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe einen Tick besser abgeschnitten, schrieb David Lesne am Freitag. Die Markterwartungen für den operativen Gewinn im Gesamtjahr könnten sich als zu niedrig erweisen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Aumovio Buy
|Unternehmen:
Aumovio
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
44,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
38,20 €
|Abst. Kursziel*:
15,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
38,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,52%
|
Analyst Name:
David Lesne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Aumovio
|11:36
|Aumovio Buy
|UBS AG
|09:41
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|Aumovio Buy
|UBS AG
|09:41
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|09:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|11:36
|Aumovio Buy
|UBS AG
|09:06
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|Aumovio Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|03.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Aumovio Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:41
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|03.10.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Aumovio Market-Perform
|Bernstein Research