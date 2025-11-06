DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern Webinar: Goldstandard 2.0 - Wie KI versucht, die nächste Finanzkrise zu verhindern
Rheinmetall Aktie

Marktkap. 78,32 Mrd. EUR

KGV 37,23 Div. Rendite 1,32%
WKN 703000

ISIN DE0007030009

Jefferies & Company Inc.

Rheinmetall Buy

09:26 Uhr
Rheinmetall Buy
Rheinmetall AG
1.727,50 EUR 17,00 EUR 0,99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht spreche für einen soliden Ausblick auf 2030 auf dem anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
2.250,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.719,50 €		 Abst. Kursziel*:
30,85%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.727,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,25%
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.153,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

