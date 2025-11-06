DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -2,9%Nas23.071 -1,8%Bitcoin88.201 -2,4%Euro1,1540 +0,4%Öl63,25 -0,5%Gold3.981 +0,1%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro

06.11.25 17:19 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
17:01Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17:01Rheinmetall KaufenDZ BANK
11:06Rheinmetall OverweightJP Morgan Chase & Co.
09:56Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Rheinmetall BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
15.09.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
08.08.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
17.06.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
09.05.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

