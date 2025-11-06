ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17:01
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:56
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|15.09.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
