DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Take Two 914508
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht deutlich ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet  Hot Stocks heute: DAX schmiert ab - Deutsche Börse Group ist attraktiv bewertet 
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Heidelberg Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
197,60 EUR -0,40 EUR -0,20 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 36,85 Mrd. EUR

KGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 604700

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006047004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HLBZF

UBS AG

Heidelberg Materials Buy

09:36 Uhr
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
Heidelberg Materials
197,60 EUR -0,40 EUR -0,20%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Treffen mit dem Top-Management des Baustoffkonzerns mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld sei eher schwierig, doch die Verkaufspreise entwickelten sich gut und es gebe Möglichkeiten für weitere Übernahmen, schrieb Julian Radlinger am Freitag. Sollten aber keine attraktiven Deals zustande kommen, würden die Ausschüttungen an die Aktionäre steigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy

Unternehmen:
Heidelberg Materials		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
197,80 €		 Abst. Kursziel*:
16,28%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
197,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
Analyst Name:
Julian Radlinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
226,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Heidelberg Materials

11:46 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
10:52 Heidelberg Materials Market-Perform Bernstein Research
09:36 Heidelberg Materials Buy UBS AG
09:11 Heidelberg Materials Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Heidelberg Materials

finanzen.net Aktienbewertung Deutsche Bank AG: Buy für Heidelberg Materials-Aktie Deutsche Bank AG: Buy für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Heidelberg Materials-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels im Plus
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Start freundlich
finanzen.net Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich
finanzen.net Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank erhöht fairen Wert für Heidelberg Materials - 'Kaufen'
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Heidelberg Materials AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Heidelberg Materials AG: Release of a capital market information
RSS Feed
Heidelberg Materials zu myNews hinzufügen