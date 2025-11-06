Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,85 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach einem Treffen mit dem Top-Management des Baustoffkonzerns mit einem Kursziel von 230 Euro auf "Buy" belassen. Das Nachfrageumfeld sei eher schwierig, doch die Verkaufspreise entwickelten sich gut und es gebe Möglichkeiten für weitere Übernahmen, schrieb Julian Radlinger am Freitag. Sollten aber keine attraktiven Deals zustande kommen, würden die Ausschüttungen an die Aktionäre steigen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
197,80 €
|Abst. Kursziel*:
16,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
197,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,40%
|
Analyst Name:
Julian Radlinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
