ArcelorMittal Aktie
Marktkap. 24,71 Mrd. EURKGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN A2DRTZ
ISIN LU1598757687
Symbol AMSYF
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem saisonal und konjunkturell schwierigen Quartal habe es der Stahlkonzern mit einer schwachen Nachfrage, hohem Importdruck und operativen Problemen in Mexiko zu tun gehabt, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass das Kursrisiko der Aktien kleiner geworden ist, zumal er mit regulatorischem Rückenwind rechnet. Die derzeitigen EU-Pläne zur Abschirmung könnten zum "Game-Changer" für den europäischen Stahlsektor werden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
|Unternehmen:
ArcelorMittal
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,52 €
|Abst. Kursziel*:
13,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,91 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
|
Analyst Name:
Bastian Synagowitz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
