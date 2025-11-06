DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
ArcelorMittal Aktie

Marktkap. 24,71 Mrd. EUR

KGV 14,28 Div. Rendite 2,16%
WKN wurde kopiert
WKN A2DRTZ

ISIN wurde kopiert
ISIN LU1598757687

Symbol wurde kopiert
Symbol AMSYF

Deutsche Bank AG

ArcelorMittal Buy

10:41 Uhr
ArcelorMittal Buy
ArcelorMittal
33,91 EUR 1,51 EUR 4,66%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 31 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In einem saisonal und konjunkturell schwierigen Quartal habe es der Stahlkonzern mit einer schwachen Nachfrage, hohem Importdruck und operativen Problemen in Mexiko zu tun gehabt, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Er geht davon aus, dass das Kursrisiko der Aktien kleiner geworden ist, zumal er mit regulatorischem Rückenwind rechnet. Die derzeitigen EU-Pläne zur Abschirmung könnten zum "Game-Changer" für den europäischen Stahlsektor werden./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy

Unternehmen:
ArcelorMittal		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,52 €		 Abst. Kursziel*:
13,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,91 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

