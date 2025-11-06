DAX 23.664 -0,3%ESt50 5.597 -0,3%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,64 -2,4%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 87.487 -0,3%Euro 1,1543 +0,0%Öl 64,26 +1,1%Gold 4.008 +0,8%
Holcim Aktie

Marktkap. 41,18 Mrd. EUR

KGV 16,67 Div. Rendite 3,55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Outperform" belassen. Stimmungsdaten aus der Wirtschaft implizierten einen schwächeren Ausblick für die europäische Baubranche, schrieb Alasdair Leslie in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings sendeten Baubeginne und -genehmigungen positive Signale./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 23:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Holcim AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
70,22 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,93%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,06 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,19%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,75 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Holcim AG

10:52 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
20.11.24 Holcim Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

