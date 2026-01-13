DAX 25.266 -0,1%ESt50 6.034 +0,5%MSCI World 4.512 +0,1%Top 10 Crypto 13,06 +2,1%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.322 +0,0%Euro 1,1634 -0,1%Öl 64,34 -1,6%Gold 4.609 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich in Rot -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Deutsche Telekom, Richemont, Microsoft im Fokus
Top News
Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet Deutsche Telekom-Aktie im Minus: Wontorra für das WM-Spektakel verpflichtet
DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick DAX im Konsolidierungsmodus: Anleger behalten Bilanzen & geopolitische Spannungen im Blick
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Holcim Aktie

Kaufen
Verkaufen
Holcim Aktien-Sparplan
84,58 EUR -0,16 EUR -0,19 %
STU
78,84 CHF -0,22 CHF -0,28 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,2 Mrd. EUR

KGV 16,67 Div. Rendite 3,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 869898

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0012214059

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HCMLF

Bernstein Research

Holcim Outperform

09:41 Uhr
Holcim Outperform
Aktie in diesem Artikel
Holcim AG
84,58 EUR -0,16 EUR -0,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Holcim mit einem Kursziel von 92 Franken auf "Outperform" belassen. Die jüngsten Stimmungsdaten aus der europäischen Bauindustrie ergäben ein durchwachsenes Bild, schrieben Alasdair Leslie und seine Kollegen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Branchenkommentar. In Frankreich dürfte die Bauaktivität im ersten Halbjahr träge bleiben, mit möglichen Erholungsanzeichen ab dem zweiten Halbjahr. In Deutschland dürfte es auch träge bleiben bis später im Jahr, dann könnten positive Auswirkungen der massiven staatlichen Konjunkturhilfen sichtbar werden. Für den spanischen Baumarkt rechnen die Experten mit einer starken Erholung in den kommenden Monaten, während sich die Bauaktivitäten in Großbritannien stabilisieren und im Jahresverlauf eine gewisse Verbesserung zeigen sollten./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 15:50 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Holcim

Zusammenfassung: Holcim Outperform

Unternehmen:
Holcim AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
92,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
78,54 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,14%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
78,84 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
16,69%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,50 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Holcim AG

09:41 Holcim Outperform Bernstein Research
07.11.25 Holcim Outperform Bernstein Research
04.09.25 Holcim Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.06.25 Holcim Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.25 Holcim Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Holcim AG

finanzen.net Verluste in Zürich: SMI gibt letztendlich nach
finanzen.net SLI aktuell: SLI zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: SMI leichter
finanzen.net Handel in Zürich: So entwickelt sich der SLI aktuell
finanzen.net Schwacher Handel: SMI verbucht am Dienstagmittag Verluste
finanzen.net SMI-Papier Holcim-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Holcim von vor einem Jahr verdient
finanzen.net SIX-Handel SMI präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI fällt zum Start
reNEWS Holcim takes stake in BW Ideol
EQS Group Holcim acquires Alkern to expand in high-value Building Solutions
Deutsche Welle Indonesians set to face cement giant Holcim in Swiss court
Benzinga Peruvian Cement Stock Cementos Pacasmayo Skyrockets After Holcim Move
EQS Group Holcim to acquire majority stake in Cementos Pacasmayo
EQS Group Holcim achieves acclaimed CDP “A” rankings for climate and water leadership
EQS Group Holcim recognized as Global Top Employer
EQS Group Holcim makes three acquisitions to accelerate circular construction in the UK, Germany and France
RSS Feed
Holcim AG zu myNews hinzufügen