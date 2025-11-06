Deutsche Bank AG

Diageo Hold

10:56 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 1915 auf 1840 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Während die Umsätze im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen hätten, habe der Spirituosenkonzern die Prognose für das organische Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr gesenkt, schrieb Mitch Collett in seinem am Freitag vorliegenden Resümee./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com