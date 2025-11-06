DAX 23.802 +0,3%ESt50 5.624 +0,2%MSCI World 4.321 -0,1%Top 10 Crypto 13,75 -1,6%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 88.217 +0,5%Euro 1,1539 -0,1%Öl 64,02 +0,7%Gold 4.008 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 NEL ASA A0B733 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Palantir A2QA4J Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach bewegter Woche: DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Daimler Truck: Gewinneinbruch
Top News
Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie Buy von UBS AG für Heidelberg Materials-Aktie
DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung behauptet - Berichtssaison gibt Richtung vor DAX präsentiert sich in der Freitagssitzung behauptet - Berichtssaison gibt Richtung vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Diageo Aktie

Kaufen
Verkaufen
Diageo Aktien-Sparplan
19,15 EUR +0,25 EUR +1,32 %
STU
17,70 CHF -0,32 CHF -1,79 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 45,47 Mrd. EUR

KGV 22,32 Div. Rendite 4,32%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851247

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0002374006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DGEAF

Bernstein Research

Diageo Outperform

08:41 Uhr
Diageo Outperform
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
19,15 EUR 0,25 EUR 1,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im ersten Geschäftsquartal mit einer stabilen Umsatzentwicklung die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Trevor Stirling am Freitag in seinem Resümee. Dafür sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026 gekürzt worden und auch zum neuen Konzernchef habe es keine Ankündigung gegeben. Im Gesamtbild kürzte er die Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:36 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:36 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Outperform

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
24,20 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
16,80 £		 Abst. Kursziel*:
44,05%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Trevor Stirling 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,50 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

08:41 Diageo Outperform Bernstein Research
08:01 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Diageo Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Diageo Buy UBS AG
06.11.25 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Diageo plc

dpa-afx Geringere Kauflust Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
dpa-afx ROUNDUP: Schnaps- und Guiness-Hersteller Diageo kappt Ausblick - Kurs sackt ab
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So performt der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Mittag leichter
Dow Jones Diageo senkt Prognose mit Verweis auf niedrigeren China-Absatz
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Donnerstagshandels zu
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten
finanzen.net Diageo Aktie News: Diageo am Vormittag in Rot
Financial Times Diageo cuts sales and profit forecast on lower US and China demand
RTE.ie Diageo lowers 2026 forecast as US, China demand slows
PR Newswire Sip, Set, Celebrate: The Cocktail Collection Toasts the Season With the New Ketel One Lemon Drop Martini and Whimsical Tablescape Kits
MotleyFool Seneca House Advisors Dumps 35,000 Diageo (DEO) Shares in $3.5 Million Exit
MotleyFool Keystone Financial Planning Loads Up On Diageo (DEO) With 87,000 Shares in Q3 2025
MotleyFool Martin Capital Liquidates its Diageo Position: What That Means for the Alcoholic Beverages Titan
PR Newswire THE CROWN ROYAL RIG RETURNS FOR THE NFL SEASON ENLISTING TAYLOR ROOKS AS THEIR PARTNER IN DELIVERING GENEROSITY TO NFL FANS
PR Newswire The Coffee Cocktail of a Generation: Mr Black Espresso Martini Fest Marks Year Four
RSS Feed
Diageo plc zu myNews hinzufügen