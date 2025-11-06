Diageo Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo von 2550 auf 2420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenkonzern habe im ersten Geschäftsquartal mit einer stabilen Umsatzentwicklung die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Trevor Stirling am Freitag in seinem Resümee. Dafür sei aber der Ausblick auf das Jahr 2026 gekürzt worden und auch zum neuen Konzernchef habe es keine Ankündigung gegeben. Im Gesamtbild kürzte er die Schätzungen für die Jahre 2026 und 2027./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:36 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
