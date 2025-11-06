KRONES Aktie
Marktkap. 3,85 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Krones nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 176 Euro auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen habe sehr solide abgeschnitten und eine starke bereinigte Profitabilität erzielt, schrieb Stefan Augustin am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
176,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
123,00 €
|Abst. Kursziel*:
43,09%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
123,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
42,39%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
161,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu KRONES AG
|10:06
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:21
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:21
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:06
|KRONES Buy
|Warburg Research
|09:21
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|KRONES Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|05.11.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|04.08.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.05.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|10.02.21
|KRONES Reduce
|Kepler Cheuvreux
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG