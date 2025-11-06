DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
UBS AG

AstraZeneca Buy

09:41 Uhr
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem zweiten Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Zahlen vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe sich zudem zuversichtlich zu den Margen 2026 und zu den Umsatzambitionen 2030 geäußert./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca Buy

Unternehmen:
AstraZeneca PLC		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
142,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
127,40 £		 Abst. Kursziel*:
11,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
128,72 £		 Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
Analyst Name:
Matthew Weston 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
144,80 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AstraZeneca PLC

12:01 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:41 AstraZeneca Buy UBS AG
06.11.25 AstraZeneca Buy UBS AG
31.10.25 AstraZeneca Buy UBS AG
27.10.25 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

finanzen.net Umsatzanstieg AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline AstraZeneca-Aktie dreht ins Plus: Wachstum dank starker Medikamentenpipeline
finanzen.net FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten
dpa-afx ROUNDUP/Astrazeneca: Starkes Quartal und gute Aussichten für 2026 - Aktie hoch
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden
finanzen.net Börse London in Rot: FTSE 100 schwächelt nachmittags
finanzen.net STOXX-Handel STOXX 50 am Nachmittag im Minus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: So performt der FTSE 100 am Mittag
finanzen.net AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagmittag mit Verlusten
MotleyFool Why AstraZeneca Stock Topped the Market on Thursday
Benzinga AstraZeneca Calms Pricing Jitters, Says US Deal Hit Absorbable
Zacks Compared to Estimates, Astrazeneca (AZN) Q3 Earnings: A Look at Key Metrics
Financial Times Europe risks ‘health sovereignty’ by underpaying for drugs, says AstraZeneca
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Financial Times AstraZeneca wins shareholder approval for New York listing
Zacks Astrazeneca (AZN) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors
Benzinga Eccogene Eyes Hong Kong IPO With Experimental Weight-Loss Drug, AstraZeneca Partnership
AstraZeneca PLC zu myNews hinzufügen