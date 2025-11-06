DAX 23.512 -0,9%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.318 -0,1%Top 10 Crypto 13,42 -4,0%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.523 -1,4%Euro 1,1558 +0,1%Öl 63,94 +0,6%Gold 3.997 +0,5%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Absatzwachstum habe es ermutigende Verbesserungen gegeben, doch blieben Unsicherheiten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht. 2026 dürfte keine Selbstläufer werden./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Henkel vz. Neutral

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
UBS AG
75,00 €
Rating jetzt:
Neutral
71,62 €		 Abst. Kursziel*:
4,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
71,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,34%
Analyst Name:
Guillaume Delmas
-		 Ø Kursziel:
80,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

