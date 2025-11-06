Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,26 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Neutral" belassen. Beim Absatzwachstum habe es ermutigende Verbesserungen gegeben, doch blieben Unsicherheiten, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend in einem Resümee zum Quartalsbericht. 2026 dürfte keine Selbstläufer werden./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 18:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
71,62 €
|Abst. Kursziel*:
4,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
71,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,34%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|10:52
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:52
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|10:52
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|27.10.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|09:46
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets