DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Aktien von Wizz Air und Airbus verlieren: Auslieferungen von Flugzeugen verschoben
TKMS-Aktie verliert: Börsenneuling mit schwacher Wochenperformance
International Consolidated Airlines Aktie

4,71 EUR +0,01 EUR +0,28 %
STU
4,05 CHF -0,34 CHF -7,64 %
BRX
Marktkap. 22,18 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

RBC Capital Markets

International Consolidated Airlines Outperform

10:11 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
International Consolidated Airlines S.A.
4,71 EUR 0,01 EUR 0,28%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,35 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

10:11 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09:31 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
22.10.25 International Consolidated Airlines Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
09.10.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

dpa-afx Bilanz im Blick IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx IAG: Schwächeres US-Geschäft lastet auf Umsätzen - Aktie bricht ein
finanzen.net Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net Schwacher Handel: FTSE 100 sackt schlussendlich ab
finanzen.net Handel in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Abschläge
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in International Consolidated Airlines von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur International Consolidated Airlines-Aktie
finanzen.net FTSE 100-Wert International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor einem Jahr abgeworfen
TraderFox Top 5 europäische Wachstumsaktien: sichere Bank trifft auf Höhenflug
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
Financial Times BA owner IAG hit by weaker US demand in key summer period
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Are Investors Undervaluing International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Right Now?
EN, TheGuardian BA stalls over paying out £220 flight compensation
Zacks International Consolidated Airlines Group SA (ICAGY) Hits Fresh High: Is There Still Room to Run?
Zacks Despite Fast-paced Momentum, International Consolidated Airlines Group (ICAGY) Is Still a Bargain Stock
Financial Times IAG and Ryanair bosses slam ‘continuous’ French strikes as ‘impossible’ for airlines
