International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,18 Mrd. EURKGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Im dritten Quartal habe die Fluggesellschafts-Holding leicht die Erwartungen verfehlt, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Für das Schlussquartal sehe die Buchungslage aber positiv aus. Was Rückflüssen an die Aktionäre betrifft, seien die Aussagen des Unternehmens ermutigend./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
4,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,35 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|10:11
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|22.10.25
|International Consolidated Airlines Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|09.10.25
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
