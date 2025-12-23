DAX24.305 +0,1%Est505.736 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.434 -1,1%Euro1,1799 +0,3%Öl62,17 +0,2%Gold4.492 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y D-Wave Quantum A3DSV9 Bayer BAY001 Allianz 840400 Infineon 623100 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- Palantir, TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold, Airbus im Fokus
Top News
Tesla-Aktie spaltet Analysten: Magnificent-7-Rückblick 2025 und die Favoriten für 2026 Tesla-Aktie spaltet Analysten: Magnificent-7-Rückblick 2025 und die Favoriten für 2026
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 500 Pence

23.12.25 11:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
International Consolidated Airlines S.A.
4,79 EUR -0,08 EUR -1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) (International Consolidated Airlines) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Ruairi Cullinane aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine makroökonomischen Annahmen einschließlich günstigeren Treibstoffs und hob seine Investitionsschätzungen bis 2028 an. An seinen Gewinnschätzungen für die Airline bis 2026 ändere sich wenig, während er den Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 mehr als zwei Prozent höher sieht als bisher. IAG sei attraktiv bewertet./rob/ajx/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.12.2025 / 11:38 / EST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf International Consolidated Airlines

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf International Consolidated Airlines

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

DatumRatingAnalyst
08:01International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
11.12.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
10.12.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
08.12.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
01.12.2025International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:01International Consolidated Airlines OutperformRBC Capital Markets
11.12.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
08.12.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
01.12.2025International Consolidated Airlines OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025International Consolidated Airlines OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.11.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
12.09.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025International Consolidated Airlines NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025International Consolidated Airlines Equal WeightBarclays Capital
07.07.2025International Consolidated Airlines NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.12.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
19.11.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
07.11.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
09.09.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG
06.08.2025International Consolidated Airlines SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für International Consolidated Airlines S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen