International Consolidated Airlines Aktie

JP Morgan Chase & Co.

International Consolidated Airlines Overweight

08:06 Uhr
International Consolidated Airlines S.A.
4,46 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien der International Airlines Group von 5,50 auf 6 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Beide Aktien bleiben auch auf der "Analyst Focus List" der insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
4,50 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,52 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

08:06 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.11.25 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.11.25 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.

finanzen.net International Consolidated Airlines-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im November
finanzen.net Optimismus in London: FTSE 100 schlussendlich freundlich
finanzen.net FTSE 100-Titel International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein International Consolidated Airlines-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
finanzen.net FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.net Gute Stimmung in London: FTSE 100 bewegt letztendlich im Plus
finanzen.net Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu
finanzen.net Börse London: FTSE 100 fällt am Mittwochmittag zurück
Benzinga Jim Cramer Turns Bullish On Boeing&#39;s Comeback, Says He&#39;s &#39;Leaning&#39; Towards &#39;Monstrous 2026&#39; For BA
Zacks BA vs. GD: Who's the Clear Leader in the Defense Modernization Boom?
Financial Times M&S puts BA boss on its board after chair’s swipe at airline
Zacks Are Transportation Stocks Lagging International Consolidated Airlines Group (ICAGY) This Year?
Zacks BA Stock Underperforms Industry YTD: What Should You Do Now?
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
BBC Heathrow should be expanded without moving M25, says BA boss
Business Times British Airways-owner IAG third-quarter profit inline with expectations
