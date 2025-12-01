USA bleiben liebstes Flugziel in Übersee
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die USA bleiben trotz eines Passagierrückgangs das mit Abstand beliebteste Fernreiseziel von Fluggästen aus Deutschland. 4,5 Millionen Reisende mit Ziel Vereinigte Staaten wurden im Sommer 2025 im Interkontinentalverkehr von deutschen Flughäfen gezählt, wie das Statistische Bundesamt berichtet.
Das waren zwar 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und 3,6 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019. Dennoch lagen die USA weit vor dem zweitbeliebtesten Flugziel außerhalb Europas: Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden. Das afrikanische Land erreichte einen Zuwachs um 12,3 Prozent zum Vorjahressommer und lag 15,0 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau.
Insgesamt starteten den Angaben zufolge während des Sommerflugplans von April bis Oktober dieses Jahres 68,5 Millionen Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland. Das waren 3,0 Millionen oder 4,6 Prozent mehr Reisende als ein Jahr zuvor. Damit blieb die Zahl der ins Ausland startenden Passagierinnen und Passagiere um 2,8 Prozent unter dem Niveau des Rekordsommers 2019 - dem Jahr vor der Corona-Pandemie, die für einen Einbruch der Fluggastzahlen sorgte.
Die beliebtesten Ziele innerhalb Europas waren im Sommer 2025 Spanien (10,5 Millionen Fluggäste), die Türkei (7,7 Millionen) und Italien (5,3 Millionen). Sie erreichten allesamt Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.
Innerhalb Deutschlands wurde weniger per Flugzeug gereist: Im Vergleich zum Sommer 2024 verringerte sich das Passagieraufkommen um 0,7 Prozent auf 5,3 Millionen Fluggäste, wie die Wiesbadener Statistiker mitteilten. Nach Einstellung zahlreicher Verbindungen war das weniger als die Hälfte (45,1 Prozent) des innerdeutschen Aufkommens von 2019.
Die Gesamtzahl der Fluggäste an den größeren deutschen Flughäfen erhöhte sich im Jahresvergleich um 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Sommer 2019 waren es 10,2 Prozent weniger. Die Statistik erfasst den Luftverkehr an Flughäfen mit mehr als 150.000 Fluggästen im Vorjahr./ben/ceb/DP/zb
