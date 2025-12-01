DAX23.670 -0,7%Est505.661 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.640 -4,2%Euro1,1621 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.247 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Airbus 938914 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Abverkauf bei KI-Aktien sorgt für heftigen November-Crash bei der Palantir-Aktie Abverkauf bei KI-Aktien sorgt für heftigen November-Crash bei der Palantir-Aktie
Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Airbus SE-Aktie Analyse: Barclays Capital vergibt Overweight an Airbus SE-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

USA bleiben liebstes Flugziel in Übersee

01.12.25 09:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
American Airlines Inc
11,92 EUR -0,03 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,50 EUR -0,02 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,35 EUR 0,13 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
28,09 EUR -0,16 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die USA bleiben trotz eines Passagierrückgangs das mit Abstand beliebteste Fernreiseziel von Fluggästen aus Deutschland. 4,5 Millionen Reisende mit Ziel Vereinigte Staaten wurden im Sommer 2025 im Interkontinentalverkehr von deutschen Flughäfen gezählt, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Wer­bung

Das waren zwar 1,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor und 3,6 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019. Dennoch lagen die USA weit vor dem zweitbeliebtesten Flugziel außerhalb Europas: Ägypten mit 1,4 Millionen Reisenden. Das afrikanische Land erreichte einen Zuwachs um 12,3 Prozent zum Vorjahressommer und lag 15,0 Prozent über dem Vor-Corona-Niveau.

Insgesamt starteten den Angaben zufolge während des Sommerflugplans von April bis Oktober dieses Jahres 68,5 Millionen Fluggäste von den deutschen Hauptverkehrsflughäfen ins Ausland. Das waren 3,0 Millionen oder 4,6 Prozent mehr Reisende als ein Jahr zuvor. Damit blieb die Zahl der ins Ausland startenden Passagierinnen und Passagiere um 2,8 Prozent unter dem Niveau des Rekordsommers 2019 - dem Jahr vor der Corona-Pandemie, die für einen Einbruch der Fluggastzahlen sorgte.

Die beliebtesten Ziele innerhalb Europas waren im Sommer 2025 Spanien (10,5 Millionen Fluggäste), die Türkei (7,7 Millionen) und Italien (5,3 Millionen). Sie erreichten allesamt Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr.

Wer­bung

Innerhalb Deutschlands wurde weniger per Flugzeug gereist: Im Vergleich zum Sommer 2024 verringerte sich das Passagieraufkommen um 0,7 Prozent auf 5,3 Millionen Fluggäste, wie die Wiesbadener Statistiker mitteilten. Nach Einstellung zahlreicher Verbindungen war das weniger als die Hälfte (45,1 Prozent) des innerdeutschen Aufkommens von 2019.

Die Gesamtzahl der Fluggäste an den größeren deutschen Flughäfen erhöhte sich im Jahresvergleich um 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Sommer 2019 waren es 10,2 Prozent weniger. Die Statistik erfasst den Luftverkehr an Flughäfen mit mehr als 150.000 Fluggästen im Vorjahr./ben/ceb/DP/zb

In eigener Sache

Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen