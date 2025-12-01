DAX23.560 -1,2%Est505.645 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 -6,5%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.504 -4,4%Euro1,1628 +0,3%Öl63,31 +0,2%Gold4.254 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Airbus 938914 Allianz 840400 BASF BASF11 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS mit AR-Chaos-- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Palantir, Siemens Energy, TKMS im Fokus
Top News
Google-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert - Das steckt dahinter Google-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert - Das steckt dahinter
Google-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert - Das steckt dahinter Google-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert - Das steckt dahinter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Hebelprodukte auf Krypto-Futures: Mit Hebelprodukten von Société Générale in den Bitcoin- und Ether-Future investieren. Jetzt mehr erfahren!

AKTIEN IM FOKUS: Lufthansa auf Zweijahreshoch - JPMorgan-Note bewegt Airlines

01.12.25 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,57 EUR -0,14 EUR -2,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Consolidated Airlines S.A.
4,50 EUR -0,02 EUR -0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,31 EUR 0,09 EUR 1,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
28,09 EUR -0,16 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Branchenausblick von JPMorgan auf 2026 hat am Montagvormittag bei den Aktien europäischer Airlines Spuren hinterlassen. Am deutlichsten fiel die Kursreaktion bei AIR France-KLM aus, deren Aktien ihre jüngste Erholungsjagd zeitweise um mehr als 9 Prozent auf 11,515 Euro ausbauten. Hier gab der Experte Harry Gowers seine bisherige Zurückhaltung auf und votiert beim Kursziel 14 Euro nun mit "Overweight". Damit traut er ihnen fast eine Rückkehr an das Rekordhoch vom August zu.

Wer­bung

Bei Air France-KLM rechnet Gowers - wie auch bei der Lufthansa - mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sieht Margenpotenzial. Lufthana-Papiere schafften es daraufhin mit 8,39 Euro auf einen neuen Höchststand seit zwei Jahren. Gowers stuft die Aktien nun "Neutral" ein und nicht mehr mit "Underweight".

Neu negativ sieht Gowers easyJet, deren Aktien entsprechend verloren. Auf den innereuropäischen Kurzstrecken rechnet er mit einem Überangebot und stufte daher neben Easyjet auch Jet2 ab. Ryanair bleibt er aufgrund hoher Barmittelzuflüsse zwar gewogen, sieht hier aber zunächst auch kaum Luft nach oben. Jet2-Aktien gaben nach, Ryanair lagen leicht im Plus.

Branchenfavorit von Gowers ist die Airline-Holding IAG. Ihre Aktien drehten nach der jüngsten Erholung allerdings an einer Charthürde ab.

Wer­bung

UBS-Experte Jarrod Castle lobte derweil Easyjet für ihr verhältnismäßig neues Geschäft mit Pauschalreisen. Ende der vergangenen Dekade gestartet, habe sich dieser Bereich vom Verlustbringer vor der Corona-Pandemie inzwischen gemausert und bringe dem Unternehmen 2025 mehr als ein Drittel seines Vorsteuergewinns. Castle geht davon aus, dass die Gewinne im Urlaubsgeschäft weiter dynamischer sprudeln als im Airline-Bereich./ag/gl/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Air France-KLM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Air France-KLM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen