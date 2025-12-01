ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Air France-KLM auf 'Overweight' - Ziel auf 14 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AIR France-KLM von 8 auf 14 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Nachrichten zu AIR France-KLM
Analysen zu AIR France-KLM
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.2025
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.2025
|AIR France-KLM Buy
|UBS AG
|06.03.2025
|AIR France-KLM Outperform
|Bernstein Research
|06.03.2025
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.2025
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.2025
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.2025
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|01.05.2025
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|09.04.2025
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
|27.03.2025
|AIR France-KLM Sell
|Deutsche Bank AG
|12.03.2025
|AIR France-KLM Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIR France-KLM nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen