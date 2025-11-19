DAX 23.235 +0,6%ESt50 5.524 +0,2%MSCI World 4.248 +0,1%Top 10 Crypto 11,67 -0,4%Nas 22.273 +0,9%Bitcoin 74.747 -0,9%Euro 1,1547 +0,3%Öl 62,69 +0,3%Gold 4.080 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Alphabet, TKMS, D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen IONOS-Aktie fest: Rückkaufprogramm beschlossen
IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren! IDEXX Laboratories - Tiergesundheitsspezialist profitiert dank neuer Präparate von der steigenden Zahl bei Haustieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
10,42 EUR +0,24 EUR +2,31 %
STU
10,42 EUR +0,34 EUR +3,32 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,69 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

Barclays Capital

AIR France-KLM Equal Weight

13:51 Uhr
AIR France-KLM Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
10,42 EUR 0,24 EUR 2,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air France-KLM auf "Equal Weight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: AIR France-KLM Equal Weight

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
10,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
10,42 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

13:51 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
18.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
17.11.25 AIR France-KLM Neutral UBS AG
12.11.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.11.25 AIR France-KLM Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Air France-KLM-Aktie unbewegt: Frankreichs Airline will bei portugiesischer Airline TAP einsteigen
finanzen.net AIR France-KLM stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
dpa-afx Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
dpa-afx IAG-Aktien nach Quartalszahlen unter Druck
dpa-afx Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Financial Times Air France-KLM profits fall despite Canadian booking boost
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen