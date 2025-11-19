AIR France-KLM Aktie
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Air France-KLM auf "Equal Weight" belassen. Die traditionellen Fluggesellschaften seien sehr abhängig vom derzeit guten Geschäft mit hochwertigen Freizeitreisen, das anfällig für Rückschläge an den Finanzmärkten sei, schrieb Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erwartungen der Airlines an eine starke Erholung auf den Transatlantik-Routen nach dem schwachen dritten Quartal seien zu optimistisch. Lobbenberg bevorzugt die Titel der Billig-Airlines Easyjet, Norwegian, Ryanair, Wizz und Jet2 sowie jene des Reisekonzerns Tui./gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 00:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 04:00 / GMT
Analysen zu AIR France-KLM
|13:51
|AIR France-KLM Equal Weight
|Barclays Capital
|18.11.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|17.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|AIR France-KLM Hold
|Deutsche Bank AG
