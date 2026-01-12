DAX25.366 -0,2%Est506.013 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,6%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1669 ±0,0%Öl64,72 +0,7%Gold4.585 -0,3%
Symrise-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet

13.01.26 12:19 Uhr
UBS AG mit wegweisender Analyse: So beurteilen die Experten die Symrise-Aktie | finanzen.net

Symrise-Papier wurde von UBS AG-Analyst Charles Eden genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Charles Eden bezog sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam seien, dürften Anleger am Ende darüber hinwegsehen, so der Experte. Der Aktienrückkauf dürfte positiv aufgenommen werden, auch wenn er kein Gamechanger sei.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 4,3 Prozent auf 73,88 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 34,00 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 330.330 Stück. Voraussichtlich am 04.03.2026 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

