Führungskraft schlägt bei Symrise-Aktien zu
So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Symrise.
Werte in diesem Artikel
Bei Symrise kam es am 13.01.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 13.01.2026 wurde die Transaktion bekannt. Friede, Michael, Vorstand, baute das eigene Depot am 13.01.2026 um Symrise-Anteile aus. Friede, Michael erwarb 678 Aktien zu einem Kurs von je 73,74 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,10 Prozent auf 74,80 EUR zu.
Die Symrise-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um Prozent auf EUR. Die Symrise-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 9,90 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 139.772.000 Papiere.
Friede, Michael führte zuvor am 13.01.2026 die letzte Transaktion durch. Damals deckte sich Friede, Michael mit 1.325 Symrise-Aktien zu jeweils 75,50 EUR ein.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Symrise