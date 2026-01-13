Führungskraft schlägt bei Symrise-Aktien zu

Eigengeschäft von Führungskraft

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Symrise.

Bei Symrise kam es am 13.01.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 13.01.2026 wurde die Transaktion bekannt. Friede, Michael, Vorstand, baute das eigene Depot am 13.01.2026 um Symrise-Anteile aus. Friede, Michael erwarb 678 Aktien zu einem Kurs von je 73,74 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 1,10 Prozent auf 74,80 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um Prozent auf EUR. Die Symrise-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 9,90 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 139.772.000 Papiere.

Friede, Michael führte zuvor am 13.01.2026 die letzte Transaktion durch. Damals deckte sich Friede, Michael mit 1.325 Symrise-Aktien zu jeweils 75,50 EUR ein.

Redaktion finanzen.net