Symrise Aktie
Marktkap. 11,23 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen./rob/gl/ag
Zusammenfassung: Symrise Underperform
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
76,54 €
|Abst. Kursziel*:
-7,24%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
77,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
|
Analyst Name:
Chris Counihan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
95,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
