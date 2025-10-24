DAX 24.288 -0,1%ESt50 5.702 -0,2%MSCI World 4.417 +0,0%Top 10 Crypto 15,66 -1,8%Nas 23.637 +1,9%Bitcoin 98.208 +0,2%Euro 1,1658 +0,1%Öl 64,56 -1,8%Gold 3.915 -1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Porsche vz. PAG911 Infineon 623100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Temenos stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Symrise Aktie

Kaufen
Verkaufen
Symrise Aktien-Sparplan
77,14 EUR -2,98 EUR -3,72 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 11,23 Mrd. EUR

KGV 30,00 Div. Rendite 1,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN SYM999

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000SYM9999

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SYIEF

Jefferies & Company Inc.

Symrise Underperform

10:06 Uhr
Symrise Underperform
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
77,14 EUR -2,98 EUR -3,72%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Underperform

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
76,54 €		 Abst. Kursziel*:
-7,24%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
77,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,96%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
95,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10:56 Symrise Equal Weight Barclays Capital
10:11 Symrise Buy Warburg Research
10:06 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
10:01 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.25 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Symrise AG

finanzen.net Analyse im Fokus Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse Symrise-Analyse: Barclays Capital verleiht Symrise-Aktie Equal Weight in jüngster Analyse
finanzen.net Symrise-Aktie schwächelt deutlich: Wachstumsprognose 2025 erneut nach unten korrigiert
dpa-afx AKTIE IM FOKUS 2: Symrise rutschen ab - Jüngste Kurserholung deutlich revidiert
finanzen.net Symrise-Analyse: So bewertet Warburg Research die Symrise-Aktie
dpa-afx ROUNDUP/Verbraucher halten sich zurück: Symrise senkt Umsatzausblick
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Symrise-Aktie erhält Underperform
finanzen.net Symrise-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schwächelt zum Start des Dienstagshandels
EQS Group EQS-News: Symrise Reports Third Quarter 2025 Sales
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Correction of a release from 23/09/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Symrise announces successful placement of €800 million bond
EQS Group EQS-News: Symrise Receives Inaugural Investment Grade Credit Ratings from S&P Global and Moody’s
EQS Group EQS-PVR: Symrise AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Symrise AG zu myNews hinzufügen