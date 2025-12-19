DAX25.363 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +1,3%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.929 +1,0%Euro1,1670 ±0,0%Öl64,70 +0,6%Gold4.588 -0,2%
DAX schwächelt -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Symrise-Analyse: Aktie von UBS AG mit Buy bewertet
Südzucker-Aktie fällt: Niedrige Zuckerpreise belasten weiterhin
Im Aufwind

VERBIO-Aktie von MWB-Empfehlung angetrieben - Hoch seit zwei Jahren

13.01.26 12:23 Uhr
VERBIO-Aktie: Hoch seit 2 Jahren dank MWB | finanzen.net

Die Aktien von VERBIO haben am Dienstag mit einem Kurssprung ihren zuletzt steilen Aufwärtstrend bestätigt.

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
23,88 EUR 2,32 EUR 10,76%
In der Spitze erreichten die Aktien mit knapp 24 Euro das höchste Niveau seit Januar 2024. Zuletzt standen sie noch zehn Prozent höher bei 23,72 Euro - unter anderem angetrieben von einer Kaufempfehlung des Analysehauses MWB.

Nach einem kurzen Rücksetzer in den vergangenen drei Handelstagen kehrte die Aktie am Dienstag also schnell in die Erfolgsspur zurück. Im Rahmen einer Erholungsrally seit Ende September hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt und seit April 2025 sogar mehr als verdreifacht. Die Aktien hatten vor neun Monaten noch auf einem Tief seit dem Frühjahr 2020 gestanden.

Leon Mühlenbruch von MWB begründete am Dienstag seine Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld des Herstellers von Biosprit. Er geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal an die positive Entwicklung im Auftaktquartal anknüpfen wird. VERBIOdürfte auch von der anziehenden US-Produktion profitieren. 2026 sollten die Biosprit-Preise generell steigen, auch unterstützt durch überarbeitete EU-Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien.

Mühlenbruch hält daher den Tiefpunkt am Markt für durchschritten und rechnet mit einer beschleunigten Erholung im zweiten Geschäftshalbjahr. Die volle Dynamik sollte dann 2028 bei dem Unternehmen zur Geltung kommen. Mit seinem Kursziel traut der Experte den Aktien einen weiteren Anstieg bis auf 28 Euro zu. Auch nach der zurückliegenden Kurs-Rally bedeutet das ein weiteres Kurspotenzial von etwa 18 Prozent.

/tih/bek/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

