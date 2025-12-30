DAX24.490 +0,6%Est505.794 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.484 ±0,0%Bitcoin74.701 +0,9%Euro1,1761 -0,1%Öl62,07 +0,5%Gold4.367 +0,8%
VERBIO-Aktie vollendet Jahresendrally mit Sprung über 20-Euro-Marke

30.12.25 14:29 Uhr
Für die Aktionäre von VERBIO ist 2025 dank einer Jahresendrally doch noch mit hohen Gewinnen zu Ende gegangen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
21,02 EUR 1,10 EUR 5,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am Dienstag legten die VERBIO-Aktien via XETRA letztlich nochmals 6,5 Prozent auf 21,20 Euro zu und bauten damit ihr Jahresplus auf mehr als 79 Prozent aus. Dabei hatten sie noch im September auf Jahressicht im Minus gelegen, seitdem hat sich der Kurs aber mehr als verdoppelt. Nun sprangen sie erstmals seit Juni 2024 wieder über die 20-Euro-Marke.

Die Chartexperten der UBS hatten Ende Oktober bereits von einem Befreiungsschlag gesprochen. Nach dem Bruch des Abwärtstrends der letzten Jahre sei eine strategische Bodenbildung abgeschlossen worden.

Seitdem produziert der Biokraftstoffhersteller wieder bessere Schlagzeilen, indem im November solide Zahlen zum ersten Geschäftsquartal vorgelegt wurden und dann im Dezember ein optimistischer Ausblick abgegeben wurde. Analysten sprachen von einer Wende, die das Unternehmen durchmache.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

