ROUNDUP/Aktien New York: Kaum verändert am vorletzten Handelstag des Jahres

NEW YORK (dpa-AFX) - Bei den wichtigsten US-Aktienindizes hat sich am Dienstag am vorletzten Handelstag des Jahres wenig getan. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 48.423 Zähler. Bereits zum Wochenbeginn hatte sich der Leitindex wieder etwas von seinem Rekordhoch vom 12. Dezember bei knapp 48.887 Punkten entfernt.

Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 legte zuletzt um 0,06 Prozent auf 25.481 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 notierte mit plus 0,05 Prozent auf 6909 Punkten. Alle drei Indizes haben sich im Jahr 2025 stark entwickelt, am besten der Nasdaq 100 mit einem Zuwachs von mehr als 21 Prozent.

Aktien von Minenbetreibern stabilisierten sich größtenteils nach den kräftigen Kursschwankungen zu Beginn der Handelswoche bei Gold und Silber. So gewannen Barrick (Barrick Mining) und Hecla (Hecla Mining) jeweils um die 1 Prozent. Coeur (Coeur DAlene Mines) aber notierten schwächer.

Unter den Magnificent 7 lagen Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) vorne mit plus 1,8 Prozent, NVIDIA verloren als schwächster der Sieben 0,3 Prozent.

Im Dow verbuchten am Index-Ende Goldman Sachs Abschläge von 2 Prozent, UnitedHealth legten an der Spitze um 0,7 Prozent zu. Auf Jahressicht sieht es im Leitindex umgekehrt aus: Goldman findet sich unter den stärksten Werten, während Unitedhealth hinten stehen./ajx/he