DAX24.490 +0,6%Est505.796 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.467 ±-0,0%Bitcoin75.139 +1,5%Euro1,1756 -0,1%Öl61,95 +0,3%Gold4.368 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 RENK RENK73 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin wird Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Tesla-Aktie: So schneidet der E-Autobauer in einer Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit ab Tesla-Aktie: So schneidet der E-Autobauer in einer Nutzer-Umfrage in Sachen Verlässlichkeit ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch

30.12.25 17:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.796,2 PKT 44,5 PKT 0,77%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,77 Prozent auf 5.796,22 Punkte. Damit blieb er nur wenige Zähler unter seinem im November erreichten Rekord bei 5.818 Punkten.

Wer­bung

Außerhalb des Euroraums kletterte der britische Leitindex FTSE 100 so hoch wie nie zuvor und näherte sich der 10.000-Punkte-Marke. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit plus 0,75 Prozent auf 9.940,71 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,20 Prozent auf 13.267,48 Punkten und blieb damit wenige Zähler unter seiner vor Weihnachten aufgestellten Bestmarke.

Am Mittwoch sind wegen Silvester viele europäische Börsenplätze geschlossen, der Eurostoxx wird dennoch berechnet. In London wird verkürzt gehandelt./ajx/he

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:03ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch
18:03Aktien Wien Schluss: ATX krönt starkes Jahr mit Rekordhoch
17:59Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch
17:57Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain
16:16Kleinanzeigen, Immoscout24, Deutsche Bank, Solaris, N26, Renzo Piano - das war Dienstag, 30.12.2025
16:14Deutsche Bank, Postbank: Onlinebanking erneut gestört
16:03Why Trump backs Bayer in Roundup weedkiller cancer battle
15:57Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone
mehr